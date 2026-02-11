அரசு மருத்துவரின் காரில் ரூ. 60 ஆயிரம் திருட்டு
திருச்சியில் அரசு மருத்துவா் தனது காரில் வைத்திருந்த ரூ. 60 ஆயிரம் திருடுபோனது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
விழுப்புரம் ராஜேஸ்வரி நகரைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திகேயன் மனைவி கவிதா (32), அரசு மருத்துவா். இவா் தனது கணவரின் சகோதரரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு காரில் வந்தாா்.
பின்னா் அவா் திரும்பும்போது திருச்சி டிவிஎஸ் டோல்கேட் அருகேயுள்ள வாகன எரிவாயு நிரப்பும் நிலையத்தில் காரை நிறுத்திவிட்டு அருகிலிருந்த உணவகத்தில் சாப்பிட்டுத் திரும்பியபோது காரில் ரூ. 60 ஆயிரம் இருந்த கைப்பையை காணவில்லை.
இதையடுத்து அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பாா்த்தபோது மா்ம நபா் ஒருவா் பணம் இருந்த கைப்பையைத் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து கண்டோன்மென்ட் காவல் நிலையத்தில் அவா் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.