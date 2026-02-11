திருச்சி
தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம்
திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி நகராட்சியில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டதை லால்குடி எம்எல்ஏ அ.செளந்தரபாண்டியன் புதன்கிழமை தொடக்கி வைத்தாா்.
திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி நகராட்சியில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டதை லால்குடி எம்எல்ஏ அ.செளந்தரபாண்டியன் புதன்கிழமை தொடக்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி தலைவா் துரைமாணிக்கம், ஆணையா் மதன்ராஜ் நகராட்சி துணை தலைவா் ராஜ்மோகன், கவுன்சிலா்கள் மதி , செந்தில்மணி, மாரிகண்ணு ,ராதிகாமுருகேசன், அமுதாராஜேந்திரன், ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.