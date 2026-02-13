திருச்சியில் அமித்ஷாவுக்கு பாஜகவினா் உற்சாக வரவேற்பு
திருச்சி, பிப்.13: திருச்சிக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு வந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷாவுக்கு பாஜகவினா் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
காரைக்காலில் சனிக்கிழமை நடைபெறும் பாஜக பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா தில்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு வருகை தந்தாா்.
அவருக்கு, விமான நிலையத்தில் தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் பொன். ராதாகிருஷ்ணன், கட்சியின் தமிழக மேலிட பொறுப்பாளா் அரவிந்த் மேனன், இணை பொறுப்பாளா் சுதாகா் ரெட்டி, திருச்சி மாவட்ட தலைவா் ஒண்டிமுத்து தலைமையிலான மாவட்ட நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் பூங்கொத்துகள், புத்தாடைகள் அளித்து வரவேற்றனா்.
முன்னதாக, தில்லியிலிருந்து மத்திய அமைச்சா் அமித்ஷாவுடன், மத்திய அமைச்சா்கள் மன்சுக் மாண்டவியா, எல். முருகன் ஆகியோரும் உடன் வந்திருந்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகேயுள்ள தனியாா் நட்சத்திர விடுதியில் அமித்ஷா தங்கினாா். சனிக்கிழமை காலை காரில் புறப்பட்டு, மீண்டும் திருச்சி விமான நிலையம் வந்து ஹெலிகாப்டா் மூலம் காரைக்கால் செல்கிறாா். காரைக்கால் பொதுக் கூட்ட நிகழ்வை முடித்துக் கொண்டு மாலையில் மீண்டும் திருச்சிக்கு வரும் அவா், விமானம் மூலம் தில்லி புறப்பட்டு செல்கிறாா்.
அமித்ஷா வருகையை முன்னிட்டு மத்திய அமைச்சா்கள் பியூஷ் கோயல் மற்றும் கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள், நிா்வாகிகள் திருச்சிக்கு சனிக்கிழமை காலை வரவுள்ளனா்.
மேலும், திருவானைக்காவலில் உள்ள ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெறும் தொழில்முனைவோா்கள் சந்திப்பு மாநாடு நிகழ்வில் பங்கேற்க பாஜக நிா்வாகிகள் பலா் வருகை தரவுள்ளனா். அமித்ஷா வருகையின்போது, மத்திய அமைச்சா்கள், பாஜக நிா்வாகிகளும் திருச்சியில் முகாமிடுவதால் அமித்ஷாவுடன் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தவும் திட்டம் உள்ளது என்று அக்கட்சியினா் தெரிவித்தனா்.