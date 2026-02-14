பள்ளிகளில் இடைநிற்றல் 7.7% ஆகக் குறைவு: அமைச்சா்
திமுக அரசு பொறுப்பேற்று நான்கரை ஆண்டுகளில் உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளியில் இடைநிற்றல் 17 விழுக்காட்டிலிருந்து 7.7 விழுக்காடாகக் குறைந்துள்ளதாக தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தாா்.
என் ஊா்- என் கனவு என்னும் மாவட்ட தொலைநோக்கு திட்டம்-2030 தயாரிக்க திருச்சி கலையரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கலந்தாலோசனை கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த அவா் மேலும் பேசியதாவது:
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் கனவுகள் மற்றும் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்ற உதவும் வகையில்“உங்க கனவ சொல்லுங்க” என்னும் திட்டத்தை தமிழக முதல்வா் அறிமுகம் செய்துள்ளாா். ஏற்கெனவே பல்வேறு சமுக நலத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
தற்போது உள்ள இளைஞா்கள் மற்றும் முதியோா் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு தேவை மற்றும் சிந்தனை இருக்கும். அவற்றை அறிந்து எதிா்கால தேவைகளையும் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் மக்கள் பிரதிநிதிகள், அரசு அதிகாரிகள், துறைசாா் பேராசிரியா்கள், துறைசாா் செயல்முறை நிபுணா்கள் மேலும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் சாதனையாளா்களை ஒருங்கிணைத்து, மாவட்ட தொலைநோக்குத் திட்டம் 2030 தயாரிக்கப்படுகிறது.
வேளாண்மை, உள்கட்டமைப்பு, பொருளாதாரம், மருத்துவம், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, குடிநீா் என அனைத்து துறைகளிலும் கருத்துருக்களும், திட்ட முன்மொழிவுகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன. சிறந்த பரிந்துரையை திட்டமாகக் கொண்டுவருவோம்.
திமுக அரசு பொறுப்பேற்றபோது பள்ளிக் கல்வியில் இடைநிற்றல் 17 விழுக்காடாக இருந்தது. இதைக் குறைக்க முதல்வா் உத்தரவிட்டு கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் தொடக்கப்பள்ளியில் இடைநிற்றல் இல்லை என்ற நிலையை எட்டியுள்ளோம். உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளியில் இடைநிற்றல் 7.7 விழுக்காடாக குறைந்துள்ளது. தேசிய அளவில் உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளியில் இடைநிற்றல் 14 விழுக்காடாக உள்ளபோது, தமிழகம் அதில் பாதி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்றாா் அவா்.
நிகழ்வில், ஆட்சியா் வே. சரவணன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா். பாலாஜி, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் கங்காதாரிணி, திட்ட இயக்குநா் (மகளிா் திட்டம்) சுரேஷ் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அலுவலா்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.