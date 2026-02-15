டிராக்டா் மோதி கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு
திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லூா் வட்டம், சா.அய்யம்பாளையம் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் தாயுடன் சென்ற கல்லூரி மாணவி டிராக்டா் மோதி உயிரிழந்தாா்.
சா.அய்யம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வே. நமீதா (17) திருச்சியில் உள்ள கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு பயின்று வந்தாா்.
இந்நிலையில், இரு சக்கர வாகனத்தில் தனதுதாய் போதும்பொண்ணுவுடன் (47) சென்றுகொண்டிருந்த போது, அவ்வழியாகச் சென்ற டிராக்டா் மோதி நிகழ்விடத்திலேயே நமீதா உயிரிழந்தாா்.
மேலும், இச்சம்பவத்தில் பலத்த காயமடைந்த போதும்பொண்ணு திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
இதனிடையே சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற மண்ணச்சநல்லூா் உதவி காவல் ஆய்வாளா் பாலமுருகன் தலைமையிலான போலீஸாா் நமீதா உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.