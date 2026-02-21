திருச்சி, தஞ்சாவூா், புதுக்கோட்டை, கரூா், பெரம்பலூா், அரியலூா் மாவட்ட நாதக வேட்பாளா்கள்
திருச்சி, தஞ்சாவூா், புதுக்கோட்டை, கரூா், பெரம்பலூா், அரியலூா் மாவட்டங்களில் உள்ள 31 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான நாம் தமிழா் கட்சியின் வேட்பாளா்கள் சனிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டனா்.
திருச்சியில் சனிக்கிமை நடைபெற்ற கட்சி மாநாட்டில் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் இந்த வேட்பாளா்கள் பட்டியலை அறிவித்தாா். அதன் விபரம்:
திருச்சி மாவட்டம்: மருத்துவா் கிருஷ்ணசாமி (திருச்சி கிழக்கு), புவனேஸ்வரி-இளங்கலை ஆங்கிலம் (திருச்சி மேற்கு), வழக்குரைஞா் அருணகிரி (மணப்பாறை), தா்மராஜ்-முதுநிலை அறிவியல் பட்டதாரி (ஸ்ரீரங்கம்), ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ்-இளங்கலை வணிக மேலாண்மை (திருவெறும்பூா்), வழக்குரைஞா் நே. மதன் (லால்குடி), இரா. தேன்மொழி-ஆய்வியல் நிறைஞா் (மண்ணச்சநல்லூா்), பாக்யலட்சுமி - இளங்கலை வணிக மேலாண்மை (முசிறி), கெளசல்யா சுரேஷ்-முதுகலை வணிகவியல்(துறையூா்).
தஞ்சாவூா் மாவட்டம்:
திவ்ய பாரதி-பொறியாளா் (திருவிடைமருதூா்), வழக்குரைஞா் மோ. ஆனந்த் (கும்பகோணம்), வழக்குரைஞா் அனிஷ் பாத்திமா(பாபநாசம்), முனைவா் செந்தில்நாதன் (திருவையாறு), புலவா் கிருஷ்ணகுமாா் (தஞ்சாவூா்), நடிகா் ச. திருமுருகன் (ஒரத்தநாடு), கண்ணன்-இளநிலை கணிதவியல் (பட்டுக்கோட்டை), ம. புவனா-பொறியாளா் (பேராவூரணி)
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்:
நதியா தமிழ்செல்வன்-ஆய்வியல் நிறைஞா் (கந்தா்வக்கோட்டை), சத்தியலட்சுமி-இளங்கலை தமிழ்-ஆசிரியா் கல்வியியல் (விராலிமலை), எழிலரசி-பொறியாளா் (புதுக்கோட்டை), லட்சுமி சீனிவாசன்-முதுகலை வரலாறு (திருமயம்), இரா. இராஜாராமன்-பொறியாளா் (ஆலங்குடி), வழக்குரைஞா் முத்துலட்சுமி செல்வரத்தினம் ( அறந்தாங்கி).
கரூா் மாவட்டம்:
மருத்துவா் நரேன் (அரவக்குறிச்சி), மருத்துவா் ரெ. கருப்பையா (கரூா்), வை. சத்யா-இளங்கலை வேதியியல் (கிருஷ்ணராயபுரம்), வழக்குரைஞா்- நன்மாறன் (குளித்தலை).
பெரம்பலூா் மாவட்டம்: இரா. ஜான்சி ராணி-முதுகலை ஆங்கிலம்-ஆசிரியா் பயிற்சி (பெரம்பலூா்), வழக்குரைஞா் இரா. கீா்த்திவாசன் (குன்னம்)
அரியலூா் மாவட்டம்: தே. புகழேந்தி-தொழிற்கல்வி (அரியலூா்), ரேவதி கலைமணி -முதுநிலை கணினி அறிவியல்(ஜெயங்கொண்டம்).