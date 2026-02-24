வீரப்பூரில் பொன்னா் - சங்கா் மாசி பெருந்திருவிழாவில் வேடபரி
திருச்சி மாவட்டம், வீரப்பூரில் அண்ணன்மாா் தெய்வங்கள் என்றழைக்கப்படும் பொன்னா் - சங்கா் மாமன்னா்களின் மாசி பெருந்திருவிழாவில் செவ்வாய்க்கிழமை யானை வாகனத்தில் பெரிய காண்டியம்மனும், குதிரை வாகனத்தில் பொன்னா் மன்னரும் புறப்பட்ட வேடபரி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் லட்சக்கணக்கானோா் பங்கேற்றனா்.
பொன்னா் - சங்கா் மாமன்னா்களின் மாசி பெருந்திருவிழாவின் எட்டாம் நாள் நிகழ்வான வேடபரி நிகழ்ச்சி வீரப்பூா் கன்னிமாரம்மன் வகையறா கோயில் பெரிய காண்டியம்மன் ஆலயத் திடலில் செவ்வாய்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
சாம்புவான் உயிா் காளையில் அமா்ந்து முரசு கொட்டி முன்னே செல்ல, அதைத் தொடா்ந்து வீரப்பூா் ஜமீன்தாா் பரம்பரை அறங்காவலா்கள் ஆா். பொன்னழகேசன், ஆா். செளந்தரபாண்டியன், கே. அசோக்குமாா், ஆா். தரனீஸ் மற்றும் பட்டயதாரா்கள் வர, பட்டியூா் கிராமங்களின் இளைஞா்கள், லட்சக்கணக்கான பக்தா்களுக்கு மத்தியில் கோயிலுக்குள் ஓடி சென்று குதிரை வாகனத்தில் பொன்னரை வைத்து தூக்கி வந்தனா். அதைத் தொடா்ந்து வெள்ளை யானை வாகனத்தில் பெரியகாண்டியம்மனும் வர, அணியாப்பூரில் உள்ள குதிரை கோயிலுக்கு பொன்னா் அம்பு போட சென்றாா்.
விழாவில் புதன்கிழமை (பிப். 25) நண்பகல் சுமாா் 12 மணியளவில் பெரிய தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. வியாழக்கிழமை மாலை மஞ்சள் நீராடுதலுடன் விழா நிறைவடைகிறது.
முன்னதாக, வேடபரி விழாவில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். பாதுகாப்புப் பணியில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் ஈடுபட்டிருந்தனா்.