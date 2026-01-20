பொறியியல் பணிகள்: கரூா், ஈரோடு, சேலம், காரைக்கால் வழித்தட ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, கரூா், ஈரோடு, சேலம், காரைக்கால் வழித்தட ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, கரூா் - திருச்சி பயணிகள் ரயில் (76810), மறுமாா்க்கமாக திருச்சி - கரூா் பயணிகள் ரயில் (76809), திருச்சி - ஈரோடு பயணிகள் ரயில் (56105), மயிலாடுதுறை - சேலம் விரைவு ரயில் (16811), மறுமாா்க்கமாக சேலம் - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயில் (16812), ஈரோடு - திருச்சி பயணிகள் ரயில் (56810) ஆகிய ரயில்கள் வரும் 27 ஆம் தேதி முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன.
பகுதியாக ரத்து: திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) வரும் 22, 24, 27, 29 ஆகிய தேதிகளில் தஞ்சாவூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - தஞ்சாவூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது வரும் 22, 24, 27, 29 ஆம் தேதிகளில் காரைக்கால் - தஞ்சாவூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது தஞ்சாவூா் - திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.
ஈரோடு - திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது (56106) வரும் 27-ஆம் தேதி கரூா் - திருச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது ஈரோடு - கரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
பாலக்காடு - திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16844) வரும் 27-ஆம் தேதி கரூா் - திருச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது பாலக்காடு - கரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும். மறுமாா்க்கமாக, திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) வரும் 27 ஆம் தேதி திருச்சி - கரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. கரூா் - பாலக்காடு இடையே மட்டும் இயங்கும்.
வழித்தடத்தில் மாற்றம்: செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) வரும் 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31-ஆகிய தேதிகளில் கள்ளிக்குடி, திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயில் (16352) வரும் 22, 25, 29 ஆம் தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயில் (12666) வரும் 24, 31-ஆம் தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி - ஹைதராபாத் சிறப்பு ரயிலானது (07229) வரும் 30-ஆம் தேதியும், நாகா்கோவில் - மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயில் (16340) வரும் 23, 27, 30-ஆம் தேதிகளிலும் மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) வரும் 21,22, 23, 24, 28, 29, 30-ஆகிய தேதிகளில் மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும். இந்த ரயிலானது, வரும் 21,22, 23, 24, 28, 29, 30-ஆகிய தேதிகளில் எா்ணாகுளம், சோ்தலா, ஆலப்புழை, ஹரிபாத் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, கோட்டயம் வழியாக இயக்கப்படும்.
காலதாமதம்...: காரைக்கால் - தஞ்சாவூா் பயணிகள் ரயிலானது (56817) வரும் 22, 24, 29, 31 ஆகிய தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 30 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும். ஜன. 27 ஆம் தேதி தேவைப்படும் இடங்களில் 75 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும்.
குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) வரும் 28 ஆம் தேதி தேவைப்படும் இடங்களில் 40 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும். பிப். 4 ஆம் தேதி தேவைப்படும் இடங்களில் 45 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும்.
செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) வரும் 24 ஆம் தேதி தேவைப்படும் இடங்களில் 10 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும்.