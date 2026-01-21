இலவசப் பேருந்துப் பயண அட்டை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அழைப்பு
பாா்வைத் திறன் குறைபாடுள்ளோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அரசுப் பேருந்துகளில் இலவச பயணம் செய்தற்கான அட்டை பெற இணையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்து ஆட்சியா் வே. சரவணன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை மூலம் பாா்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் மாவட்டம் முழுவதும் சென்று வருவதற்கு இலவசப் பேருந்து பயணம் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதன்படி, தனியாா் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகள், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்லும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள், பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு செல்லும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசுப் பேருந்துகளில் இலவச பயணம் செய்வதற்கான அட்டை பெற இணையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
திருச்சி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலக வாயிலாக 2025-2026 ஆம் நிதியாண்டில் 31.03.2026 வரை இலவசப் பேருந்து பயணச் சலுகை பெற தமிழக அரசின் இ-சேவை இணையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். தனித்துவ அடையாள அட்டை, தற்போது எடுக்கப்பட்ட மாா்பளவு புகைப்படம்-1, கை கால் பாதிக்கப்பட்டோா், மனவளா்ச்சி குன்றியோா் மற்றும் காது கேளாதோா் (ம) வாய் பேச இயலாதோா், கல்லூரி மற்றும் சிறப்புப் பள்ளிகளுக்கு செல்வோா் கல்வி பயிலும் நிறுவனத்தில் கல்வி பயிலும் சான்று இணைக்க வேண்டும்.
சுயதொழில் செய்வோா் விஏஓவிடம் பணிபுரிவதற்கான சான்று, தனியாா் நிறுவனத்தில் பணிபுரிவோா் நிா்வாகத்திடம் பணிச் சான்று மற்றும் மருத்துவச் சிகிச்சைகாக செல்பவா்கள் அரசு மருத்துவரிடம் பெற்ற சான்றுகளுடன் பதிவேற்றி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு திருச்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாக பின்புறமுள்ள மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் நேரிலோ, 0431- 2412590 என்ற எண்ணிலோ தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் ஆட்சியா்.