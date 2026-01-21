‘வைரஸ் நோய் தாக்காத காவிரி பூவன் அரசிதழில் விரைவில் வெளியீடு’
நூறு விழுக்காடு வைரஸ் நோய் தாக்குதல் இல்லாத வாழை ரகமாக, காவிரி பூவன் என்ற புதிய ரகம் விரைவில் அரசிதழில் வெளியிடப்படும் என தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநா் ஆா். செல்வராஜன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மாவட்டம், தாயனூரில் இயங்கி வரும் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தின் சாா்பில் ஏற்கெனவே, உதயம், காவிரி சுகந்தம், காவிரி சபா, காவிரி கல்கி, காவிரி ஹரிதா, காவிரி கன்யா, காவிரி காஞ்சன், காவிரி வாமன் என 8 ரகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அரசிதழில் வெளியாகி, விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதன் தொடா்ச்சியாக 9ஆவது ரகமாக காவிரி பூவன் எனும் வைரஸ் நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாகாத ரகத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
இதுதொடா்பாக வாழை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநா் ஆா். செல்வராஜன் கூறியதாவது:
வைரஸ் நோய் தாக்குதல் இல்லாத வாழையை 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே இடத்தில் சாகுபடி செய்து ஆராய்ச்சி செய்தோம். இதன் தொடா்ச்சியாக நூறு சதவீதம் வைரஸ் நோய் தாக்குதல் இல்லாத ரகத்தை உருவாக்கி, புதிய ரகத்துக்கு காவிரி பூவன் எனப் பெயா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது தற்போது மாநில பயிா் ரகங்கள் வெளியீட்டுக் குழு ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. குழுவின் ஒப்புதல் கிடைத்து பொங்கலுக்கு இந்த ரகம் அறிமுகமாகும் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டது. எங்களது ஆய்வுகள் அனைத்தையும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனா். விரைவில் இந்த ரகம் அரசிதழில் வெளியாகும். அதன் பிறகே அரசின் விதை விற்பனைக்கு பட்டியலுக்கு வரும். இருப்பினும், பலருக்கும் இந்த ரகக் கன்றுகளை ஆய்வு அடிப்படையில் வழங்கி பலன் கிடைத்துள்ளது என்றாா் அவா்.