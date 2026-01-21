ஸ்ரீரங்கம் கோயில் தைத்தோ் திருவிழாவுக்கு முகூா்த்தக்கால்
ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயில் தைத்தோ் திருவிழாவுக்கு தைத்தேரில் முகூா்த்தக் கால் நடும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னதாக வேதமந்திரங்கள் முழங்க முகூா்த்தக் காலுக்கு புனித நீா் தெளிக்கப்பட்டு சந்தனம், மாவிலை மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டன. நிகழ்வில் கோயில் இணை ஆணையா் செ. சிவராம்குமாா்,கோயில் தலைமை அா்ச்சகா் சுந்தா்பட்டா், உள்துறை கண்காணிப்பாளா் வெங்கடேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி பிப். 2 வரை 11 நாள்கள் நடைபெறும் விழாவில் நாள்தோறும் நம்பெருமாள் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி, வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு சேவை சாதிக்கிறாா். இதில் 4 ஆம் திருநாளான 26 ஆம் தேதி கருடச் சேவையில் நம்பெருமாள் எழுந்தருளுகிறாா். 9 ஆம் நாளான வரும் 31 ஆம் தேதி முக்கிய நிகழ்ச்சியான தைத்தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது. விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை ஆணையா் செ. சிவராம்குமாா் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்கின்றனா்.