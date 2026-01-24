‘ஜல்லிக்கட்டுக்கு தனி நலவாரியம் தேவை’
தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுக்கென தனி நலவாரியம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என தமிழா் வீர விளையாட்டு மீட்புக் கழகத்தின் மாநிலத் தலைவா் ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக திருச்சியில் அவா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது:
ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது தொடா்பான விதிமுறைகளில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள சில தளா்வுகளை வரவேற்கிறோம். ஆனால் அதிகக் காளைகளை அடக்கும் வீரா்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி வழங்கப்படும், உயா்தரச் சிகிச்சை மையம் மற்றும் பயிற்சி மையம் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்புகள் தமிழக முதல்வரின் கண்துடைப்பு நாடகமாகும்.
பாரம்பரியமாக ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் இடங்களுக்கு அதை நடத்த கட்டாயம் அரசாணை வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால் ஜல்லிக்கட்டுக்குத் தொடா்பு இல்லாத மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அரசாணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் அரசு அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகளின் தலையீட்டைத் தடுத்து நிறுத்தவேண்டும். இல்லையென்றால் ஜல்லிக்கட்டு அழிவுப் பாதைக்குச் செல்லும்.
ஜல்லிக்கட்டுக்குத் தடை என்று ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து தொடா்ந்து போராடும் அமைப்புகளுக்கு அரசு சாா்பாக எந்த முக்கியத்துவமும் அளிப்பதில்லை. எனவே, ஜல்லிக்கட்டுக்காக தனி நலவாரியம் அமைக்க வேண்டும். அதில் ஜல்லிக்கட்டு அமைப்புகள், ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம் பெற்றால் இதுபோன்ற சிக்கல்களைச் சரிசெய்யலாம் என்றாா் அவா்.