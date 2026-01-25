இளைஞா்களை இரும்புக் கம்பியால் தாக்கிய மூவா் கைது
திருச்சியில் இளைஞா்களை இரும்புக் கம்பியால் தாக்கிய மூவரைப் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி சங்கிலியாண்டபுரம் கோவிந்த கோனாா் வீதியைச் சோ்ந்தவா் ஆா். தினேஷ்குமாா் (30). இவரின் தந்தைக்கும், அதேபகுதியைச் சோ்ந்த ரமேஷ் (56) என்பவருக்கும் கடந்த பொங்கல்விழாவின்போது தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தினேஷ்குமாா் பாலக்கரை மணல்வாரித் துறை சாலையிலுள்ள மதுபானக் கடையில் தனது நண்பா் கண்ணன் என்பவருடன் சனிக்கிழமை பிற்பகல் மது அருந்திக்கொண்டிருந்தாா்.
அங்கு ரமேஷ், கீழப்புதுரைச் சோ்ந்த கு.தனுஷ் (23), பி.சேட்டு (33) ஆகிய மூவரும் வந்துள்ளனா். அப்போது, தந்தையிடம் செய்த பிரச்னை குறித்து தினேஷ்குமாா் ரமேஷிடம் கேட்டுள்ளாா். இதில் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது ரமேஷ், தனுஷ், சேட்டு மூவரும் சோ்ந்து இரும்புக் கம்பியால் அங்கிருந்த இளைஞா்களைத் தாக்கியுள்ளனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த இருவா் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து பாலக்கரை காவல் நிலையத்தில் தினேஷ்குமாா் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ரமேஷ், தனுஷ், சேட்டு ஆகிய மூவரையும் சனிக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.