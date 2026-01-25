பள்ளப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு: 45 போ் காயம்
திருச்சி அருகே பள்ளப்பட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியில் 45 போ் காயமடைந்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், மணிகண்டம் ஒன்றியம் பள்ளப்பட்டியில் உள்ள காளியம்மன் - மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி நடைபெற்றது. போட்டியை ஸ்ரீரங்கம் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் சீனிவாசன் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில், பல்வேறு ஊா்களில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட 644 காளைகளும், பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த 274 மாடுபிடி வீரா்களும் கலந்துகொண்டனா். போட்டியின்தொடக்கமாக, கோயில் காளைகள் அவிழ்த்துவிடப்பட்டன. இதைத் தொடா்ந்து, வாடிவாசலில் இருந்து சீறிப்பாய்ந்து வந்த காளைகளை மாடுபிடி வீரா்கள் போட்டிபோட்டு தழுவினா். பல காளைகள், வீரா்களிடம் பிடிபடாமல் சீறிப்பாய்ந்து சென்றன.
சில காளைகள் களத்தில் நின்று வீரா்களுக்கு போக்குகாட்டியது. இதில் 14 மாடுபிடி வீரா்கள், 19 காளைகளின் உரிமையாளா்கள், 12 பாா்வையாளா்கள் என மொத்தம் 45 போ் காயமடைந்தனா். காயமடைந்தவா்களுக்கு மருத்துவக் குழுவினா் சிகிச்சையளித்தனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த 9 போ் மேல்சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனா்.
தீரத்துடன் காளைகளை அடக்கிய மாடுபிடி வீரா்களுக்கும், வீரா்கள் யாருக்கும் பிடிபடாத காளைகள் சாா்பாக அதன் உரிமையாளா்களுக்கும் பல்வேறு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. அதிக காளைகளைப் பிடித்த மாடுபிடி வீரருக்கும், சிறப்பாக களத்தில் நின்று விளையாடிய காளை சாா்பாக அதன் உரிமையாளருக்கும் முறையே பைக் மற்றும் ஸ்கூட்டி வழங்கப்பட்டது.
ஜல்லிக்கட்டை பெரம்பலூா் எம்.பி. அருண்நேரு, மணிகண்டம், பள்ளப்பட்டி பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான கிராம மக்கள் கண்டுகளித்தனா். நூற்றுக்கணக்கான போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.