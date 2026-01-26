திருச்சி
திருச்சி மத்திய சிறை வளாக சிறப்பு முகாமில் 12 கைப்பேசிகள் பறிமுதல்
திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில் உள்ள சிறப்பு முகாமில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 12 கைப்பேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில் உள்ள சிறப்பு முகாமில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய வெளிநாட்டினா் பலா் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இந்த முகாமில் வசிப்பவா்கள் கைப்பேசிகள் பயன்படுத்துவதாக கே.கே.நகா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து கே.கே.நகா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சண்முகசுந்தரம் தலைமையிலான போலீஸாா் சிறப்பு முகாமில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, முகாம் வளாகத்தில் 12 கைப்பேசிகள், 4 திறன் கடிகாரங்கள், மோடம் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கைப்பேசிகள், திறன் கடிகாரங்கள் யாருடையவை என்பது தெரியவில்லை. இதுகுறித்து கே.கே.நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.