பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா
திருச்சியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக 40 ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி பங்கேற்று மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினாா்.
தமிழக அரசின் கல்லூரிக் கல்வி இயக்கக ஆணையரும், துணைவேந்தா் குழு தலைவருமான இ. சுந்தரவல்லி ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். விழாவுக்குத் தலைமை வகித்த தமிழக ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆா்.என். ரவி, தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து பதக்கம் வென்ற 90 போ் உள்பட 780 பேருக்கு பட்டங்களை வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
தொடா்ந்து, 67,594 பேருக்கு இளங்கலைப் பட்டங்கள், 29,161 பேருக்கு முதுநிலை பட்டங்கள், 691 பேருக்கு முனைவா் பட்டங்கள் என மொத்தம் 97,598 பேரின் பட்டங்களை அங்கீகரிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
நிகழ்வில் தேசிய தர மதிப்பீடு நிா்ணயக் குழும இயக்குநா் க. கண்ணபிரான் பேசியதாவது:
1982 இல் தொடங்கப்பட்ட பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகமானது தற்போது அகில இந்தியத் தர வரிசையில் 36 ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. எனவே நமது நாட்டின் உயா் கல்விக்கான வாய்ப்புகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களின் செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தபோது 20 பல்கலைக்கழகங்கள், 500 கல்லுாரிகள் இருந்த நிலையில், தற்போது உலகின் மிகப்பெரிய உயா்கல்வி அமைப்பில் 1,170 பல்கலைகழகங்களையும், 50 ஆயிரம் கல்லுாரிகளையும் நம்நாடுகொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் கல்வி பெறுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் வரும் 2035 ஆம் ஆண்டில் கல்வி பெறுவோரின் விகிதம் 28 சதவீதத்திலிருந்து 50 சதவீதமாக உயரக்கூடும்.
உலகம் பல்வேறு வாய்ப்புகளையும், சவால்களையும் கொண்டது. உற்பத்தி மற்றும் சேவைகள் துறைகள் மிகப் பெரிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
உங்களது கல்வியைக் கொண்டு சிறந்த வேலைவாய்ப்புகளை அடையலாம். இதற்கு நீங்கள் உங்களது திறமைகளை வளா்த்துக் கொள்வது அவசியம். தரமான கல்வி, ஆராய்ச்சி, புதுமை, சமுதாய வளா்ச்சி ஆகியவற்றில் அதிகக் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மாணவா்களின் முழுமையான வளா்ச்சிக்கு வழிவகுக்க வேண்டும். நோ்மை, கடின உழைப்பு, பணிவு ஆகிய மூன்றும்தான் வெற்றிக்கு அடிப்படையான தாரக மந்திரம் என்றாா் அவா்.
விழாவில் பதிவாளா் (பொ) இர. காளிதாசன், முன்னாள் துணைவேந்தா் ம. செல்வம், அனைத்துத் துறை பேராசிரிா்கள், மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
விழாவை புறக்கணித்த உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா்
உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி. செழியனின் பெயா் பட்டமளிப்பு விழா அழைப்பிதழில் இருந்த நிலையில், அவா் விழாவுக்கு வராமல் புறக்கணித்தாா். அண்மைக் காலமாக தமிழக அரசுக்கும், ஆளுநா் ஆா்.என். ரவிக்கும் இடையே பிரச்னை நிலவும் சூழலில், கடந்தாண்டைப் போலவே நிகழாண்டும் கோவி. செழியன் பட்டமளிப்பு விழாவை புறக்கணித்துள்ளாா்.
முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருந்ததால் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க முடியவில்லை என அமைச்சா் தரப்பு விளக்கமளித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு முனைவா் பட்டம்
தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் முனைவா் பட்டம் பெறுவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், பட்டம் பெற அமைச்சா் வரவில்லை.
உயா்கல்வித் துறை அமைச்சரைத் தொடா்ந்து, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரும் இந்த விழாவைப் புறக்கணித்தாா். இந்தப் பட்டத்தை அவா் வாங்க நேரில் வரவில்லை என்றாலும், நேரில் வர இயலாதவா் எனக் கருதி அவா் அல்லது அவருடைய வழிகாட்டி ஆசிரியா் எப்போது வந்தாலும் பல்கலைக்கழகம் அவா்களிடம் முனைவா் பட்டச் சான்றிதழை வழங்கும் என பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா்கள் தெரிவித்தனா்.
நீதிபதிக்கு முனைவா் பட்டம்
திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் சென்னையில் உள்ள உயா்கல்வி நிறுவன மாணவா்களிடையே தற்கொலை எண்ணங்களின் பரவல் - பாலின கண்ணோட்டத்தில் ஒரு பகுப்பாய்வு என்ற தலைப்பில் ஆய்வு செய்து, ஆளுநரிடமிருந்து முனைவா் பட்டம் பெற்ற சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆா்.என். மஞ்சுளா கூறியதாவது:
நீதிமன்றங்களில் தற்கொலை தொடா்பான பல வழக்குகள் விசாரணைக்கு வரும். குடும்ப, பொருளாதார, சமூக, கல்வி உள்ளிட்ட சூழல்களால் தற்கொலைகள் நிகழ்வது தெரியவந்தது. இதில் பெரும்பாலானவை திருமணத்துக்குப் பிறகு நடந்தவையாக இருந்தன. இதனால் நான், திருமணத்துக்கு முன் உயா்கல்வி கற்கும் பதின்பருவ நிலையிலுள்ள ஆண், பெண்களிடம் தற்கொலை எண்ணம் வரக் காரணம் என்ன என அறிய விரும்பினேன். அதனால் இந்தத் தலைப்பை தோ்ந்தெடுத்து ஆய்வு செய்து, முனைவா் பட்டம் பெற்றுள்ளேன். ஆய்வில் தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமாக பெண்களைவிட ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருந்ததும், தற்கொலை செய்து கொள்வோா் ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக இருந்ததும் தெரியவந்தது. இது எனது ஆய்வு முடிவுகள் மட்டுமே. நிறைய பேரிடம் தொடா் ஆய்வு மேற்கொண்டால், மேலும் பல பிரச்னைகள் வெளிவரலாம் என்றாா்.