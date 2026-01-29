ஸ்ரீரங்கம் கோட்டத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை விரைந்து திறக்க வேண்டும் என குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.
ஸ்ரீரங்கம் கோட்டாட்சியரகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்துக்கு, கோட்டாட்சியா் ந. சீனிவாசன் தலைமை வகித்தாா்.
இக் கூட்டத்தில், தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் பூ. விசுவநாதன் பேசியது: ஸ்ரீரங்கம் வருவாய் கோட்டத்துக்குள்பட்ட மணப்பாறை, மருங்காபுரி, வையம்பட்டி, அந்தநல்லூா் ஒன்றியங்களில் தற்போது நெல் அறுவடை நடைபெற்று வருகிறது. எனவே, 60 இடங்களில் காலதாமதம் இல்லாமல் உடனடியாக கொள்முதல் நிலையங்களை திறக்க வேண்டும்.
பல இடங்களில் அரசு கொள்முதல் செய்வதற்கு பதிலாக, வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதாக புகாா்கள் வருகின்றன. எனவே, அரசு கொள்முதல் நிலையங்களை விரைந்து திறந்து விவசாயிகளிடம் நெல் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். முறைகேடுகள் இருந்தால் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மணப்பாறை பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் நிலங்களை பதிவு செய்ய செல்வோரிடம் அரசின் வழிகாட்டி மதிப்பைவிட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கின்றனா். விசாரணை நடத்தி உரிய கட்டணம் வசூல் செய்வதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
மணப்பாறை ஊராட்சி ஒன்றிய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிறுபாசன குளங்களில் அனுமதிக்கப்படும் அளவுக்கு அதிகமாக மணல் அள்ளப்படுகிறது. அதிகளவில் மணல் அள்ளிய நபா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், மழைநீரை சேகரிக்கும் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.
தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் பி. அய்யாக்கண்ணு பேசியது: கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகளுக்கு நிபந்தனையின்றி, அடமானம் இல்லாமல் பயிா்க்கடன்களை வழங்க வேண்டும்.
அரசின் வேளாண்மைத் திட்டங்கள், மானியங்கள், ஒதுக்கீடு பெற்ற தொகை குறித்த விவரங்களை அந்தந்த பகுதி வேளாண்மை அலுவலகங்களில் அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிட வேண்டும். வனவிலங்குகளை கட்டுப்படுத்த வனத்துறை நடவடிக்க எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், விலங்குகளை விரட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய அனுமதியளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதேபோல, விவசாயிகள் சங்கத்தின் பல்வேறு நிா்வாகிகள், விவசாயத் தொழிலாளா்கள் என பலரும் கோரிக்கை மனு அளித்து பேசினா். இக் கூட்டத்தில், பல்வேறு துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.