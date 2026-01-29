மகன் கொலை: தந்தைக்கு ஆயுள் தண்டனை!
மணப்பாறை அருகே மகனை கொன்ற வழக்கில் தந்தைக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து திருச்சி முதன்மை மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பு அளித்துள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை காவல்நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட கலிங்கப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் கந்தசாமி (75). இவா், தனது சொத்துகளை தனது மகன்களான அண்ணாதுரை (55), சின்னசாமி (48) ஆகியோருக்கு கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு பிரித்துக் கொடுத்தாா்.
சொத்துகளை பெற்றுக் கொண்ட பிறகு கந்தசாமியை அவரது மகன் அண்ணாதுரை சரிவர கவனித்துக் கொள்ளவில்லையாம். எனவே, தனது சொத்துகளை திரும்பக் கேட்டதால் தந்தை, மகனுக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், கடந்த 2025, ஜூன் 15-ஆம் தேதி அண்ணாதுரை தனது வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு அரிவாளுடன் வந்த கந்தசாமி, அண்ணாதுரையை கழுத்தில் வெட்டியதில் அவா் உயிரிழந்தாா். இதுதொடா்பாக, மணப்பாறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கந்தசாமியை கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை திருச்சி முதன்மை மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
வியாழக்கிழமை வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிறிஸ்டோபா், கொலை வழக்கில் கந்தசாமிக்கு ஆயுள் தண்டனையும், ரூ. ஆயிரம் அபாரதமும் விதித்து தீா்ப்பு அளித்தாா். வழக்கில் அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞராக சவரிமுத்து ஆஜராகி வாதாடினாா்.
இந்த வழக்கில், நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை தொடா்ந்து கவனித்து குற்றவாளிக்கு தண்டனைப் பெற்றுத்தர உறுதுணையாக இருந்த மணப்பாறை காவல்நிலைய நீதிமன்றக் காவலா் ஆண்டாளுக்கு, வெகுமதியும், பாராட்டு சான்றிதழும் வழங்கி திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் செல்வநாகரத்தினம் கெளரவித்தாா்.