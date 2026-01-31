திருச்சி மாநகராட்சியில் 2021முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வரையில் 4 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.504 கோடி மதிப்பிலான சாலைப் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக மேயா் மு. அன்பழகன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மாநகராட்சியின் மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம் மேயா் மு. அன்பழகன் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநகராட்சி ஆணையா் லி. மதுபாலன், துணை மேயா் ஜி. திவ்யா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இக் கூட்டத்தில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் தங்களது வாா்டு பிரச்னைகள் குறித்து பேசியதாவது:
60-ஆவது வாா்டு காஜாமலை விஜய் (திமுக): எனது வாா்டில் குடியிருப்புப் பகுதியில் மழைநீா் வழிந்தோட போதிய வடிகால் இல்லை. இந்தப் பிரச்னை குறித்து பலமுறை மாமன்ற கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தும் பலன் இல்லை.
26-ஆவது வாா்டு எஸ். விஜயலட்சுமி (திமுக): தில்லைநகரில் வாகனங்களை நிறுத்த மக்கள் மன்றத்தில் வசதி கொடுத்து கட்டணம் வசூலிக்கும் நடைமுறையை அமல்படுத்த வேண்டும்.
23-ஆவது வாா்டு க. சுரேஷ்குமாா் (இந்திய கம்யூ.): உறையூா் குறத்தெரு பகுதியில் நூலகத்தை டிஜிட்டல் நூலகமாக மாற்றியமைத்தால் பெரிதும் பயன்தரும்.
35-ஆவது வாா்டு எஸ்.சுரேஷ் (மாா்க்சிஸ்ட்): வாா்டு மக்களுக்கு போதிய கழிப்பறை வசதியில்லாததால், திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் அவலநிலையை மாற்ற வேண்டும்.
28-ஆவது வாா்டு பைஸ் அகமது (மமக): தென்னூா் பகுதியில் சாலையின் இருபுறமும் வடிகால் வசதி செய்துதர வேண்டும்.
இதேபோல, மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பலரும் தங்களது வாா்டு பிரச்னைகளை மாமன்றத்தில் எழுப்பி உரிய தீா்வு காண வலியுறுத்தினா். இதற்து பதில் அளித்து மேயா் மு. அன்பழகன் பேசியதாவது:
கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் 760 கி.மீ. நீளத்துக்கு ரூ.540 கோடி மதிப்பில் சாலைப் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், நிகழாண்டு (2025-26) முதல் தொகுப்பில் 118 கி.மீ. நீளத்துக்கு ரூ.77.73 கோடியில் சாலைப் பணிகள் முடிவுற்றுள்ளன.
இதன் தொடா்ச்சியாக 2-ஆம் கட்டமாக 108 கி.மீ. நீளத்துக்கு ரூ.64.56 கோடியில் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. நிகழாண்டு வடிகால் பணிகளுக்காக மட்டும் ரூ.32.50 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 9.07 கோடி மதிப்பிலான பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 23.43 கோடிக்கு பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
பகுதி சபா கூட்டங்களுக்கு மாமன்ற உறுப்பினா்களை கட்டாயம் அழைக்க வேண்டும். உதவி ஆணையா்கள் இந்த விவகாரத்தில் மெத்தனமாக செயல்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது. ஏற்கெனவே நடைபெறும் பணிகளை பிப்.15-ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றாா். மேயா்.
திமுக உறுப்பினா் வெளிநடப்பு
மாமன்றக் கூட்டத்திலிருந்து திமுக-வைச் சோ்ந்த 55-ஆவது வாா்டு மாமன்ற உறுப்பினா் வெ. ராமதாஸ் வெளிநடப்பு செய்தாா். மாநகராட்சியின் பிற வாா்டுகளில் நடைபெறும் பணிகள் தனது வாா்டில் நடைபெறுவதில்லை. அங்கன்வாடி மையம், பல்நோக்கு கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்படாமலேயே உள்ளது என்றாா்.
இதேபோல, மாமன்ற கொறடாவும், திமுக-வைச் சோ்ந்த 25-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் கே.எஸ். நாகராஜனும் மாநகராட்சி நிா்வாக நடவடிக்கையில் அதிருப்தி தெரிவித்தாா். தனது வாா்டில் சண்முகா நகரில் பாதை பயன்பாடு தொடா்பாக கொண்டுவரப்பட்ட தீா்மானத்தை எதிா்த்தாா். இதையடுத்து அந்த தீா்மானம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
சாலைகளில் சுற்றித்திரிந்த கால்நடைகளுக்கு ரூ.45.63 லட்சம் அபராதம்
திருச்சி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 65 வாா்டுகளிலும் 19.11.2022 முதல் 29.01.2026 வரையில் சாலையில் கேட்பாரற்று சுற்றித் திரிந்த கால்நடைகளை பிடித்து அபராதம் மற்றும் ஏலம் விடும் நடவடிக்கையின் மூலமாக ரூ.45.63 லட்சம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 1,565 கால்நடைகள் பிடிக்கப்பட்டு, 39.63 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 74 கால்நடைகளை ஏலம் விடுத்த வகையில் ரூ.5.99 லட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இதேபோல, 01.04.2023 முதல் 31.12.2025 வரையில் 28,668 நாய்களுக்கு கருத்தடை சிசிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழாண்டு ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் 476 நாய்கள் பிடிக்கப்பட்டு கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.