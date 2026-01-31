ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் தைத்தேரோட்டம் கோலாகலம்!

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் தைத்தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் பூபதி திருநாள் எனும் தைத்தோ் திருவிழா கடந்த 23-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி பிப்ரவரி 2-ஆம் தேதி வரை 11 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளன. விழாவின் ஒவ்வொரு நாளும் நம்பெருமாள் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி உள் திரு வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு சேவை சாதித்தாா்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தைத்தேரோட்டம் சனிக்கிழமை (ஜன.31) காலை 6 மணியளவில் நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா்.
