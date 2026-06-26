திருச்சியில் இளைஞா் புதன்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
திருச்சி இபி சாலை பாரதியாா் வீதியைச் சோ்ந்தவா் த. காா்த்திக் (37). ஸ்ரீரங்கம் பகுதி உணவக ஊழியரான இவா் தனக்குத் திருமணமாகாததால் கடந்த சில மாதங்களாகவே மன உளைச்சலில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் புதன்கிழமை மாலை வீட்டில் யாரும் இல்லாதபோது அவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா். இதுகுறித்து கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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