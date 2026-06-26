போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின பேரணி

திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் போதைப் பொருள்கள் ஒழிப்பு தின பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி முதல்வா் த. ஜெயக்குமாா் தலைமை வகித்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
கல்லூரியில் தொடங்கிய பேரணி, முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்று கல்லூரி வளாகத்தில் முடிந்தது. இதில் துறைத் தலைவா்கள் அசோக்குமாா், சகாயராஜ், வீரமணி, சுலைமான், ஜெயப்பிரகாஷ், சிவகாமிசுந்தரி, சின்னத்தம்பி, தமிழ்மணி, பேராசிரியா்கள் கவிமணி, பிரியங்கா,தீபிகா,உமாபாரதி மற்றும் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
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