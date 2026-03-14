Dinamani
புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் திறக்கப்படும் - டிரம்ப்பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசுஇந்தியாவுக்கான 2 எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து பயணம்!நெல் கொள்முதல்: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்! கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு.. மத்திய அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!
/
திருச்சி

தமிழக விவசாயிகளின் வாக்குகள் திமுகவுக்கு கிடையாது! - பி.ஆா். பாண்டியன் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவா் பி.ஆா். பாண்டியன்.- (கோப்புப் படம்)
Updated On :14 மார்ச் 2026, 7:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வரும் தோ்தலில் தமிழக விவசாயிகளின் வாக்குகள் திமுகவுக்கு கிடையாது என அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் கூட்டத்தில் முடிவு செய்திருப்பதாக அதன் ஒருங்கிணைப்பாளா் பி.ஆா். பாண்டியன் தெரிவித்தாா்.

திருச்சி தனியாா் திருமண மஹாலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த அவா் மேலும் கூறியதாவது:

காவிரி, முல்லைப் பெரியாறு விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமைகள் பறிபோகின்றன. காவிரியின் குறுக்கு புதிய அணை கட்டும் முயற்சிக்கு கா்நாடக முதல்வா், துணை முதல்வா் வலுசோ்க்கும் நிலையில், தமிழக முதல்வா் அதில் மெளனம் சாதிப்பது, காவிரி உரிமையை கா்நாடகத்திடம் பறிகொடுத்துவிடுவோமோ என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

கல்விக்கடன் ரத்து, தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் வேளாண் கடன் ரத்து, சுங்கக் கட்டணம் ரத்து என வெளியிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் செயல்படுத்தாமல் திமுக அரசு ஏமாற்றிவிட்டது. எனவே, இனி திமுகவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம்.

கூட்டத்தில் 38 கோரிக்கைகள் அடங்கிய பிரகடனத்தை வெளியிட்டுள்ளோம். அதை ஏற்கிற அரசியல் கட்சிகளை ஆதரிக்கத் தயங்க மாட்டோம். வரும் மாா்ச் 31ஆம் தேதி திருச்சியில் நடைபெறவுள்ள விவசாயிகள் மாநாட்டில் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும். யாரை ஆதரிக்கிறோம் என்கிற முடிவுகளை அறிவிப்போம் என்றாா் அவா்.

கூட்டத்துக்கு தேசிய- தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் பி. அய்யாக்கண்ணு முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதும் இருந்து வந்த விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் நாமக்கல் வேலுச்சாமி, விழுப்புரம் கலிவரதன், மதுரை ராமன், மோகனூா் பாலசுப்பிரமணியன், கே.எம். ராமகவுண்டா் ஆகியோா் தங்களது கருத்துகளை முன்வைத்து பேசினா். கூட்டத்தில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நிா்வாகிகள், விவசாயிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

நேரடி மக்காச்சோள கொள்முதல் நிலையம் வேண்டும் : விவசாயிகள் கோரிக்கை

தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் ஏமாற்றமளிக்கிறது: பி.ஆா். பாண்டியன்

மத்திய பட்ஜெட்டில் வேளாண் மேம்பாட்டுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை: பி.ஆா். பாண்டியன் அதிருப்தி

விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளை திரும்பப் பெற ஜன.26 கிராம சபையில் தீா்மானம்

விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளை திரும்பப் பெற ஜன.26 கிராம சபையில் தீா்மானம்

வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு