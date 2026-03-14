வரும் தோ்தலில் தமிழக விவசாயிகளின் வாக்குகள் திமுகவுக்கு கிடையாது என அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் கூட்டத்தில் முடிவு செய்திருப்பதாக அதன் ஒருங்கிணைப்பாளா் பி.ஆா். பாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி தனியாா் திருமண மஹாலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த அவா் மேலும் கூறியதாவது:
காவிரி, முல்லைப் பெரியாறு விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமைகள் பறிபோகின்றன. காவிரியின் குறுக்கு புதிய அணை கட்டும் முயற்சிக்கு கா்நாடக முதல்வா், துணை முதல்வா் வலுசோ்க்கும் நிலையில், தமிழக முதல்வா் அதில் மெளனம் சாதிப்பது, காவிரி உரிமையை கா்நாடகத்திடம் பறிகொடுத்துவிடுவோமோ என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
கல்விக்கடன் ரத்து, தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் வேளாண் கடன் ரத்து, சுங்கக் கட்டணம் ரத்து என வெளியிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் செயல்படுத்தாமல் திமுக அரசு ஏமாற்றிவிட்டது. எனவே, இனி திமுகவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம்.
கூட்டத்தில் 38 கோரிக்கைகள் அடங்கிய பிரகடனத்தை வெளியிட்டுள்ளோம். அதை ஏற்கிற அரசியல் கட்சிகளை ஆதரிக்கத் தயங்க மாட்டோம். வரும் மாா்ச் 31ஆம் தேதி திருச்சியில் நடைபெறவுள்ள விவசாயிகள் மாநாட்டில் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும். யாரை ஆதரிக்கிறோம் என்கிற முடிவுகளை அறிவிப்போம் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்துக்கு தேசிய- தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் பி. அய்யாக்கண்ணு முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதும் இருந்து வந்த விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் நாமக்கல் வேலுச்சாமி, விழுப்புரம் கலிவரதன், மதுரை ராமன், மோகனூா் பாலசுப்பிரமணியன், கே.எம். ராமகவுண்டா் ஆகியோா் தங்களது கருத்துகளை முன்வைத்து பேசினா். கூட்டத்தில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நிா்வாகிகள், விவசாயிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.
