கல்லக்குடி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திருச்சி மாவட்டம் கல்லக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (நவ. 23) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
கோப்புப் படம்
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திருச்சி மாவட்டம் கல்லக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (நவ. 23) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து திருச்சி மாவட்ட மின்வாரியம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கல்லக்குடி துணை மின்நிலைய பராமரிப்புப் பணிகளால் கல்லக்குடி, வடுகா்பேட்டை, பளிங்காநத்தம், மேலரசூா், மால்வாய், சரடமங்கலம், எம். கண்ணனூா், ஒரத்தூா், சாத்தப்பாடி, சிலுவைப்பட்டி, ஆமரசூா், தாப்பாய், வரகுப்பை, சிறுகளப்பூா், அழுந்தலைப்பூா், கருடமங்கலம், வந்தலைக்கூடலூா், சிறுவயலூா், காணக்கிளியநல்லூா், பெருவளப்பூா், வெங்கடாஜலபுரம், கோவண்டாக்குறிச்சி, புதூா்பாளையம், தங்கச்சாலை, திண்ணகுளம், வாண்ராப்பாளையம், கொள்ளுமேடு, முள்ளால், விநாயகபுரம், ஆலம்பாக்கம், விரகாலூா், ஆலம்பாடி மேட்டூா், நத்தம், மாங்குடி, டி. கல்விக்குடி, கே.வி. பேட்டை, ஆலங்குடிமகாஜனம், செம்பரை, திண்ணியம், செங்கரையூா், கோமாகுடி, அரியூா், கல்லகம், கீழரசூா், புள்ளம்பாடி ஆகிய பகுதிகளில் வரும் திங்கள் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.
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