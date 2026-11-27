லால்குடி பகுதிகளில் இன்று மின்தடை
திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி பகுதிகளில் சனிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
கோப்புப் படம்
திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி பகுதிகளில் சனிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
பராமரிப்பு பணியால் லால்குடி, ஏகே நகா், பரமசிவபுரம், சீனிவாசபுரம், வரதராஜ் நகா், பச்சன்னபுரம், உமா்நகா், பாரதிநகா், வஉசி நகா், காமராஜ் நகா், பாலாஜி நகா், ஆங்கரை,மலையப்பபுரம், கூகூா், இடையாற்றுமங்கலம், பச்சாம்பேட்டை, மும்முடிச் சோழமங்கலம், சந்தைபேட்டை, பெரியவா்சீலி, சேஷசமுத்திரம், கிருஷ்ணாபுரம், பொக்கட்டக்குடி, மயிலரங்கம், மேலவாளை, லால்குடி அரசு மருத்துவமனை, அன்னை நகா், பூவாளுா்ரோடு, மூன்காா்டன், அல்மதினாநகா், பம்பரம்சுற்றி, கண்ணன்நகா், பேருந்து நிலையம், திருமணமேடு தெற்கு, மற்றும் நன்னிமங்கலம் ஆகிய ஊா்களுக்கு காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை லால்குடி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் அண்ணாதுரை ராமசாமி தெரிவித்தாா்.
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