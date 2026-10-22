The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சுதந்திர நாளில் தீபமேற்ற பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் அழைப்பு!நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்பட 9 பேருக்கு ஜாமீன்!சமூகநீதித் துறை விடுதிகளில் மாணவர்களின் உணவுக் கட்டணம் உயர்வு!பேட்மிண்டனில் வெண்கலம் வென்ற மனிஷாவுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை!

பைக் டாக்ஸியில் சென்றவரிடம் பணம் பறிப்பு: ஓட்டுநா் உள்பட இருவா் கைது

திருச்சியில் பைக் டாக்ஸியில் சென்ற சலூன் கடை ஊழியரிடம் பணம், கைப்பேசியைப் பறித்த பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநா் உள்பட இருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

பைக்-டாக்ஸி

பைக்-டாக்ஸி

Updated On :

திருச்சியில் பைக் டாக்ஸியில் சென்ற சலூன் கடை ஊழியரிடம் பணம், கைப்பேசியைப் பறித்த பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநா் உள்பட இருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி பாலக்கரையில் உள்ள சலூன் கடையில் பணியாற்றி வரும் சமத் என்பவா் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் பாலக்கரையிலிருந்து விமான நிலையம் அருகேயுள்ள வயா்லஸ் சாலைக்கு செல்வதற்கு தனியாா் பைக் டாக்ஸி செயலியில் பதிவு செய்திருந்தாா். அவரை அழைத்து செல்வதற்காக திருச்சி கோட்டை ஜீவா நகரைச் சோ்ந்த எம். அஜீஸ் (20) என்பவா் வந்துள்ளாா்.

இதையடுத்து, அவரை இருசக்கர வானத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்ற அஜீஸ் பொன்மலை அணுகு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு திருச்சி சிங்காரதோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த அவருடைய நண்பரான தீ. ஷாகுல் ஹமீது (19) என்பவரை அழைத்துள்ளாா்.

அங்கு வந்த ஷாகுல் ஹமீது மற்றும் அஜீஸ் ஆகிய இருவரும் சோ்ந்து சமத்திடம் ரூ. 4,900 ரொக்கம் மற்றும் கைப்பேசி ஆகியவற்றைப் பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து பொன்மலை காவல் நிலையத்தில் சமத் பணியாற்றும் சலூன் கடை மேலாளா் சுல்தான் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து 2 பேரையும் தேடி வந்தனா்.

அஜீஸ், ஷாகுல் ஹமீது ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து கைப்பேசி, ரூ.1,600 ரொக்கம் ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்செந்தூா் கோயில் உண்டியலில் பணம் திருடிய அா்ச்சகா் உள்பட 2 போ் கைது

திருச்செந்தூா் கோயில் உண்டியலில் பணம் திருடிய அா்ச்சகா் உள்பட 2 போ் கைது

மானூரில் பெண்ணிடம் பணம் பறித்த 3 போ் கைது

மானூரில் பெண்ணிடம் பணம் பறித்த 3 போ் கைது

கோவில்பட்டியில் டாக்ஸி ஓட்டுநரைத் தாக்கிய சிறாா் உள்பட இருவா் கைது

கோவில்பட்டியில் டாக்ஸி ஓட்டுநரைத் தாக்கிய சிறாா் உள்பட இருவா் கைது

பெண் பயணியின் கைப்பை திருட்டு- டாக்ஸி ஓட்டுநா் உள்பட இருவா் கைது

பெண் பயணியின் கைப்பை திருட்டு- டாக்ஸி ஓட்டுநா் உள்பட இருவா் கைது

விடியோக்கள்

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!