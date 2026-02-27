தினப்பலன்கள் - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த நாள்..
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:55 am
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் வேலைபளு குறைந்து மன மகிழ்ச்சியடைவார்கள். மேல் அதிகாரிகளின் உதவியும், ஆலோசனையும் கிடைக்கும். புதிய வேலைக்கான முயற்சிகளில் சாதகமான போக்கு காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 6, 9
