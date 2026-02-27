தினப்பலன்கள் - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த நாள்..
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:55 am
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று பணநெருக்கடி குறையும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். தொழில் வியாபாரம் சீராக நடக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூல் செய்வதில் வேகம் இருக்கும். புதிய ஆர்டர்கள் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் தீரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9
