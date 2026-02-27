தினப்பலன்கள் - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த நாள்..
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:57 am
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். பிள்ளைகள் கல்வியில் அக்கறை காண்பிப்பீர்கள். பணதேவை பூர்த்தியாகும். நெருக்கடியான நேரத்தில் எதிர்பார்த்த உதவி கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5
