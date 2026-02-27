தினப்பலன்கள் - மேஷம்
இன்றைய நாள் எப்படி?
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று எந்த வேலையை முதலில் கவனிப்பது என்று குழப்பம் வரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் டென்ஷனுடன் காணப்படுவார்கள். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் செய்கைகள் உங்களது கோபத்தை தூண்டுவதாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
