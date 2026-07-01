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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.07.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தொழில் வியாபாரம் வளர்ச்சி பெறும். இதுவரை இருந்த தொய்வு நீங்கும். லாபம் அதிகரிக்கும். இனிமையான பேச்சின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பதவி தேடிவரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (03.07.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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