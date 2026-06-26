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தினப் பலன்கள்

இன்றைய ராசி பலன் (26.06.2026) - ரிஷபம்

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :26 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று ராசியாதிபதி சுக்கிரன் சஞ்சாரம் வீண் அலைச்சலை தரும். முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைப்பதில் தாமதம் உண்டாகும். சூரியன் புதன் சேர்க்கை பெறுவதால் மனதில் தெளிவு உண்டாகும். ஆக்கபூர்வமாக எதையும் செய்யும் எண்ணம் தோன் றும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 6

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