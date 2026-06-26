இன்றைய ராசி பலன் (26.06.2026) - கும்பம்

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இன்று ராசியாதிபதி சனியின் சஞ்சாரத்தால் பலவித நற்பலன்களை உண்டாகும். அதே நேரத்தில் ராசியைப் பார்க்கும் கிரக பார்வை துணிச்சலாக எதிலும் ஈடுபடச் செய்யும். வாகனங்களில் செல்லும்போதும் பயணங்களின்போதும் எச்சரிக்கை தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6
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