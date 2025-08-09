வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். பொருளாதாரம் உயரும். புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேர்வீர்கள்.

உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவு உண்டாகும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். விவசாயிகள் பழைய நிலங்களை நல்ல விலைக்கு விற்பீர்கள். அரசியல்

வாதிகளுக்கு அரசு உதவிகள் கிடைக்கும். கலைத் துறையினரின் திறமைகள் பளிச்சிடும். பெண்கள் குடும்பத்தினருடன் அனுசரித்து நடப்பீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

