வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடக்கும். புனிதத் திருத்தலங்களுக்குச் செல்வீர்கள். எதிர்ப்புகள் மறையும். குழந்தைகள் உங்கள் பேச்சை கேட்பார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகப் பணிகள் சுமுகமாக நடக்கும். வியாபாரிகளைத் தேடி பழைய வாடிக்கையாளர்கள் வருவார்கள். விவசாயிகள் பிறரின் உதவிகளைப் பெறுவீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் வேலைகள் விருப்பப்படியே நடக்கும். கலைத் துறையினர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் எவரிடமும் பகைமை பாராட்ட மாட்டீர்கள். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம்}ஆகஸ்ட் 10, 11.

