வார பலன்கள் - கன்னி

தொழிலை மேம்படுத்துவீர்கள். தக்க நேரத்தில் அனுபவங்கள் கைகொடுக்கும். மகிழ்ச்சியுடன் காணப்படு
வீர்கள். கோயில் பணிகளில் பங்கேற்பீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் பயணங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத் துறையினர் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள்
கணவரின் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாவீர்கள். மாணவர்கள் வெளிவிளையாட்டுகளில் ஆர்வத்தைக் கூட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்} ஆகஸ்ட் 14.
