வார பலன்கள் - துலாம்

பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். அரசு உதவிகள் கைதூக்கி விடுவதாக அமையும். கோயில் திருப்பணிகளில் பங்கேற்பீர்கள். ரகசியங்களை
எவரிடமும் பகிர வேண்டாம். வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்க்க வேண்டாம். விவசாயிகள் அனுபவ அறிவில் விவசாயம் மேற்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தின் கட்டளையைப் பின்பற்றுவீர்கள். கலைத் துறையினருக்கு எதிர்கால அச்சம் தோன்றி மறையும்.
பெண்கள் ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கவும். மாணவர்கள் விளையாட்டான பேச்சுகளைத் தவிர்க்கவும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
