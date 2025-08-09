வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

தொழில் சிறக்கும். பரபரப்பாகக் காணப்படுவீர்கள். நண்பர்களால் வாய்ப்புகள் உண்டாகும். வெளியூர், வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றுவருவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு அலைச்சல்கள் உண்டாகும். விவசாயிகள் ரசாயன உரங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத் துறையினர் புதிய முறைகளைக் கற்பீர்கள். பெண்களுக்குத் தாமதமாக விஷயங்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

