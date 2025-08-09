வார பலன்கள் - தனுசு

பெரியோர் ஆலோசனையால் மனமாற்றம் ஏற்படும். புதிய முயற்சிகள் ஈடேறும். விருந்தினர்கள் வருகை உண்டு. தன்னம்பிக்கை மேம்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஆதரவு அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் உதவிகளைப் பெறுவார்கள். விவசாயிகள் புதிய உபகரணங்களை வாங்குவார்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு பயணங்கள் இருந்தாலும் ஆதாயம் கிடைக்கும். கலைத் துறையினர் ரசிகர்களின் எண்ணங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை, அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனத்தைச் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
