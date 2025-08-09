வார பலன்கள் - மீனம்

திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பெரியோரின் ஆலோசனைகள் தெளிவை ஏற்படுத்தும். அரசால் ஆதாயம் மேம்படும். மனதில் இலக்குகளை நிர்ணயித்து உழைப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகக் கடன் கிடைக்கும். வியாபாரிகளின் நல்லெண்ணத்தைக் கூட்டாளிகள் அறிவார்கள். விவசாயிகளுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் அவப்பெயர்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கலைத் துறையினர் மனதுக்கு இனிய பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் புதிய பொருள்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
