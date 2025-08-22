வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

எதிர்காலம் சார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். தேவைகள் நிறைவேறும். புதியவர்களின் நட்பு கிடைக்கும்.

உத்யோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு ஆதாயம் கூடும். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். கலைத்துறையினரின் மதிப்பு அதிகரிக்கும். பெண்மணிகள், குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவ

மணிகள் விளையாட்டுகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 22.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com