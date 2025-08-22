வார பலன்கள் - மேஷம்

தொழிலில் புதிய பிரச்னைகள் ஏற்படாது. அதீத முயற்சி செய்து காரியங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். எதிர்பார்த்த வருமானம் கிட்டும். சுறுசுறுப்புடன் காரியமாற்றுவீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய சந்தையில் நுழைவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு அனைத்து விவசாயப் பணிகளும் நல்லபடியாக முடியும்.
அரசியல்வாதிகள் மற்றவர்களைக் கவர்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தம் ஏற்படும். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சுமுகமான சூழல் நிலவும். மாணவர்கள் படிப்பில் முதலிடத்தைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.