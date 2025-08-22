வார பலன்கள் - ரிஷபம்

முகத்தில் பொலிவும் நடையில் மிடுக்கும் தெரியும். குழந்தைகளுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மழலை பாக்கியம் உண்டாகும். வீட்டிலும் வெளியிலும் பெயர், புகழ் கூடும்.
உத்யோகஸ்தர்களை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள். வியாபாரிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். விவசாயிகளுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். பெண்கள், பேச்சினால் அனைவரையும் வசிகரீப்பீர்கள். மாணவர்களால் பெற்றோருக்குப் பெருமை.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
