வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் முழுமையான ஈடுபாட்டைக் காட்டுவீர்கள். சமுதாயத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். மறைமுக எதிர்ப்புகள் மறைந்துபோகும். வெளியூர் பயணங்களால் லாபமடைவீர்கள்.

உத்யோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான அறிகுறி தென்படும். வியாபாரிகள் விற்பனை முறைகளை மாற்றுவீர்கள். விவசாயிகள் லாபமடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களின் ஆதரவு இருக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள், கணவனிடம் பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய துறையில் முன்னேறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

