வார பலன்கள் - கடகம்

புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து உதவி கிட்டும். ஆடம்பரமான வீட்டிற்கு மாறுவீர்கள். உறவினர்களின் வருகை வீட்டில் கலகலப்பை சேர்க்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு மனத்தெளிவு ஏற்படும். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளைச் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் கூடுதல் விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் அனுபவம் வெளிப்படும். கலைத்துறையினர் வெற்றிவாகை சூடுவீர்கள். குழந்தைகள் விஷயத்தில் பெண்கள் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவ மணிகள் சக மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.