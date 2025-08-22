வார பலன்கள் - சிம்மம்

நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். குடும்பத்தில் மேன்மை உண்டாகும். பெற்றோர், உடன்பிறந்தோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். தொழிலை மேம்படுத்த பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கடையை அழகுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது.
அரசியல்வாதிகள் புதிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு கடன் வாங்கும் நிலை ஏற்படாது. அடமானப் பொருள்களை பெண்கள் மீட்பர். மாணவ மணிகளுக்கு உடல், மனநலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
