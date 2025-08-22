வாரப் பலன்கள்
வார பலன்கள் - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றமடைவீர்கள். குடும்பத்தினர் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணைபுரிவர்.
உத்யோகஸ்தர், அலுவலகத்தில் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் உடனுழைப்பவர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.
அரசியல்வாதிகள் அணுகுமுறையை மாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதியவர்களின் நட்பு கிடைக்கும்.
பெண்மணிகள் குடும்பத்துடன் குலதெய்வ பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவமணிகள் உயர் படிப்புகளில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
