வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on
Updated on
பெற்றோரின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். நண்பர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். வெளியூர் பயணம் அமையும். வழக்கு விஷயங்கள் தாமதமாகும்.

உத்யோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகளின் பிரச்னைகள் தீரும். விவசாயிகள் கால்நடைகளை நன்கு பராமரிப்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தன்னிச்சையாகச் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் நுணுக்கமானதையும் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் அனாவசிய செலவுகளைத் தவிர்ப்பீர்கள். மாணவ மணிகள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைப்படி நடந்துகொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

