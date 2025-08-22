வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
தொழிலில் தடையாக இருந்தவர்கள் தாமாகவே விலகிவிடுவார்கள். புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். கடன் பிரச்னை கட்டுக்குள் வரும். உற்றார் உறவினர்களிடமிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும்.

உத்யோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணியில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். விவசாயிகள் புதிய கழனிகளை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு அவப்பெயர் நீங்கும். கலைத்துறையினருக்கு தவறிய வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு பணவரவு திருப்தி தரும். மாணவ மணிகள் ஊக்கத்துடன் படிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 23, 24.

