வார பலன்கள் - கும்பம்

உங்கள் செயல்களில் சுறுசுறுப்பு கூடும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரம் விருத்தியாகும். விவசாயிகள் நவீன விவசாய முறைகளைக் கையாளுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு பழைய வழக்குகள் சாதகமாக முடிவடையும். கலைத்துறையினர் அனுபவஸ்தர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பீர்கள். பெண்மணிகள் பெரியோர்களை மதித்து நடப்பீர்கள். மாணவ மணிகள் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 25, 26, 27.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.